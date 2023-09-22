Русская Семёрка

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Ватные палочки: почему они противопоказаны для чистки ушей

Ватные палочки – это один из самых распространенных и доступных инструментов для ухода за ушами. Однако, несмотря на их популярность, многие врачи и специалисты в области здравоохранения настоятельно рекомендуют отказаться от их использования.

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