Ватные палочки: почему они противопоказаны для чистки ушей

Ватные палочки – это один из самых распространенных и доступных инструментов для ухода за ушами. Однако, несмотря на их популярность, многие врачи и специалисты в области здравоохранения настоятельно рекомендуют отказаться от их использования.
Ватные палочки – это один из самых распространенных и доступных инструментов для ухода за ушами. Однако, несмотря на их популярность, многие врачи и специалисты в области здравоохранения настоятельно рекомендуют отказаться от их использования.
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