Аренда мини-экскаватора в Донецке - Договорная

Услуги мини-экскаватора Работаем быстро, аккуратно и по разумной цене! ???? Выполняем: • Рытьё ям и траншей под коммуникации, фундамент • Планировку участков • Корчевание деревьев и кустарников • Демонтаж небольших построек ✅ Подъедем в труднодоступные места ✅ Минимальный урон для участка ✅ Чисто, точно по задаче .