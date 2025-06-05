Аренда мини-экскаватора в Донецке - Договорная

Услуги мини-экскаватора Работаем быстро, аккуратно и по разумной цене! ???? Выполняем: • Рытьё ям и траншей под коммуникации, фундамент • Планировку участков • Корчевание деревьев и кустарников • Демонтаж небольших построек ✅ Подъедем в труднодоступные места ✅ Минимальный урон для участка ✅ Чисто, точно по задаче .
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