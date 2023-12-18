Шпионившего для Киева крымчанина задержали под Псковом

Пресс-служба Управления ФСБ РФ по Псковской области сообщила, что сотрудниками ведомства совместно с пограничниками был задержан житель Республики Крым, на протяжении полугода осуществлявший фото- и видеосъемку военной техники и позиций российской армии и передававший эту информацию Украине .