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Шпионившего для Киева крымчанина задержали под Псковом

Шпионившего для Киева крымчанина задержали под Псковом

Пресс-служба Управления ФСБ РФ по Псковской области сообщила, что сотрудниками ведомства совместно с пограничниками был задержан житель Республики Крым, на протяжении полугода осуществлявший фото- и видеосъемку военной техники и позиций российской армии и передававший эту информацию Украине .

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