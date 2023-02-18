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Пригожин заявил о гибели четырех финских бойцов ЧВК “Вагнер”

Пригожин заявил о гибели четырех финских бойцов ЧВК “Вагнер”

По Украине утром в субботу нанесли множественные удары. Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 19 февраля 2023: ВСУ сбросили на ВС РФ отравляющий снаряд ВСУ сбросили на позиции ВС РФ боеприпас с отравляющим веществом.

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