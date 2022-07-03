Более 10 тысяч человек поучаствовали в фестивале «Лето в Тобольском кремле»

Количество участников музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле» увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, 3 июля сообщает «Тюменская линия».
Количество участников музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле» увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, 3 июля сообщает «Тюменская линия».
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