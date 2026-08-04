Предприниматели выступили против госрегулирования цен на топливо

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Представители топливного бизнеса не поддержали законопроект, наделяющий правительство правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на горючее на срок до 90 дней, сообщили 5 августа "Известия".
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