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Предприниматели выступили против госрегулирования цен на топливо

Предприниматели выступили против госрегулирования цен на топливо

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Представители топливного бизнеса не поддержали законопроект, наделяющий правительство правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на горючее на срок до 90 дней, сообщили 5 августа "Известия".

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
Да понятное дело что перекупщики-спекулянты будут против госконтроля цен на топливо. Руководителям заправочных комплексов удобнее налаживать прямые поставки с НПЗ, но вот только кто им такое позволит.
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1 м.