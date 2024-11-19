Азербайджанские студенты МФЮА, попавшие в скандал, потребовали не исключать их и пригрозили засудить СМИ и блогеров

Несколько дней назад в соцсетях появился скандальный ролик, на котором студенты-азербайджанцы из Московского финансово-юридического университета размахивают флагами Азербайджана и МФЮА и что-то выкрикивают.
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