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Азербайджанские студенты МФЮА, попавшие в скандал, потребовали не исключать их и пригрозили засудить СМИ и блогеров

Азербайджанские студенты МФЮА, попавшие в скандал, потребовали не исключать их и пригрозили засудить СМИ и блогеров

Несколько дней назад в соцсетях появился скандальный ролик, на котором студенты-азербайджанцы из Московского финансово-юридического университета размахивают флагами Азербайджана и МФЮА и что-то выкрикивают.

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Комментарии
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ВВ
Валентина Власова
Конечно выгнать.Надо заметить,азербайджанцы очень нагло ведут себя в России. Только недавно был случай,когда один айзер зарезал хорошего русского юношу за то, что он сделал только замечание,что машину не правильно поставил.Выгнать их всех из России.Пусть учатся у себя.Самый наглый невоспитанный народ!!!
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3 час.
ВО
Владимир Орлов
В МФЮА только азербоны и идут &quot;учиться&quot;. Будка по выдаче дипломов.
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3 час.
МАКСИМ
домой нахер - и там славьте что хотите
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13 мин.

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