Азербайджанские студенты МФЮА, попавшие в скандал, потребовали не исключать их и пригрозили засудить СМИ и блогеров

ВВ

Валентина Власова

Конечно выгнать.Надо заметить,азербайджанцы очень нагло ведут себя в России. Только недавно был случай,когда один айзер зарезал хорошего русского юношу за то, что он сделал только замечание,что машину не правильно поставил.Выгнать их всех из России.Пусть учатся у себя.Самый наглый невоспитанный народ!!!