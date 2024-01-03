Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Украина нащупала болевую точку России: ВСУ без остановки лупят по Белгороду

Украина нащупала болевую точку России: ВСУ без остановки лупят по Белгороду

Политнавигатор К вечеру Украина запустила уже четвертый залп ракет за сутки по приграничному Белгороду.

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Комментарии
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Евгения Болотова
Вы ж учите, как долбить нужно: мы меняем места тут же после залпа, одеты так-то, прячемся так-то, не хватает того-то , мы там-то....
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4 час.
Евгения Болотова
По их банкам точными ударами... И где Российские хвалёные хакеры, что интернет им обрубили бы, чтобы не смогли с Западом общаться...
Ответить
4 час.
Евгения Болотова
По их банкам точными ударами... И где Российские хвалёные хакеры, что интернет им обрубили бы, чтобы не смогли с Западом общаться...
Ответить
4 час.

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