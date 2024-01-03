Украина нащупала болевую точку России: ВСУ без остановки лупят по Белгороду

Евгения Болотова Вы ж учите, как долбить нужно: мы меняем места тут же после залпа, одеты так-то, прячемся так-то, не хватает того-то , мы там-то....

Евгения Болотова По их банкам точными ударами... И где Российские хвалёные хакеры, что интернет им обрубили бы, чтобы не смогли с Западом общаться...