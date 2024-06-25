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США поперли с Нигера. Гегемон теряет стратегические позиции

США поперли с Нигера. Гегемон теряет стратегические позиции

Великого и ужасного гегемона в лице Америке поперли из Нигера. Такого плевка Штаты, понятное дело, не ожидали, но правительство африканской страны категорично попросило миротворческий контингент на выход со своих территорий.

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