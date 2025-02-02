Кандидат в сенаторы Филиппин призвал не расследовать дело Дутерте в МУС

Расследование дел о смертях в ходе нарковойны экс-президент Филиппин должно осуществляться на уровне национальных судов и не выходить в МУС, заявил кандидат в сенаторы парламента Филиппин Джимми Бондок 3 февраля в ходе пленарного заседания «GMA Senatorial Face-Off 2025».