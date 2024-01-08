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Каков потенциал морских ЗАК против ракетно-артиллерийских обстрелов на суше

Каков потенциал морских ЗАК против ракетно-артиллерийских обстрелов на суше

Как известно, основные потери обе стороны вооруженного конфликта на Украине несут именно от артиллерийского огня, а точнее, от их снарядных осколков.

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