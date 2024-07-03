В Петербурге подорожали пентхаусы

Цены выросли в 1,5 раза за год. В Северной столице за последний год подорожали пентхаусы. Стоимость квадратного метра выросла в 1,5 раза, показало исследование консалтинговой компании NF Group, передает «ДП».
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