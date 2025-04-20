Антинаркотическая акция ´Вместе´.

В рамках проведения областной антинаркотической акции ´Вместе´ организовано проведение тематического мероприятия с несовершеннолетними, направленного на профилактику потребления, распространения наркотических средств.
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