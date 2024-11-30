Татарстан не поддержал запрет на школу без знания русского языка

Алексей Горшков

Что-то очень непохоже на нынешнюю политику руководства Татарстана! По-моему проверить надо! Факт,что в Казани мигрантский беспредел не так ощущается по-моему объясняется тем, что русофобией здесь уже как-то "переболели", и тем, что мигранты население преимущественно мусульманских республик "своими" считают - поэтому не так борзеют, а то почитаешь интернет - в чисто русских регионах - вообще беспредел! Я сам - русский казанец, с рождения здесь живу - знаю ситуацию "изнутри"! По-моему, последний удар по сепаратизму у нас нанёс, как ни странно ...украинский Майдан! Татары - люди неглупые, увидели, что происходит, когда нацики - даже свои - к власти прорываются, и перестали собственных поддерживать. Даже шутливый лозунг появился - кажется: "Мы, татары, вместе с русскими - а с ними бог"! ХОТЯ ТАКОЕ БЫЛО... Про перестроечные маразмы, приведшие к тому, что вслед за СССР чуть Россия не развалилась даже и упоминать не буду - СЛИШКОМ УЖ ВСЁ ОЧЕВИДНО !!! Расскажу о более позднем, КРАЙНЕ НЕПРИЯТНОМ, моменте. Помню шумиху в СМИ после истории в отделе полиции "Дальний", чистки правоохранительных органов (не только полиции), и т.д., и т.п....Несколько смутило меня время скандала - В АККУРАТ перед Всемирной Универсиадой 2013 года, проходившей ИМЕННО в г. Казани! Надо сказать, что большинство участников этого скандала я лично знал - начинал работать ИМЕННО в Приволжском РОВД, куда входил и "Дальний" - менты и менты, ничего особо упыриного я в них не замечал. Более того - до выхода на пенсию я работал в Управлении собственной безопасности МВД Республики Татарстан (кто не знает, УСБ - такая ментовская структура, занимающаяся "косяками" сотрудников, в частности - их профилактикой), и ИМЕННО ОМ "Дальний" проверял - в частности рабочие кабинеты и камеры. В общем - ничего необычного! Обратил я внимание, что самыми яростными "обвинителями" ментов в прессе были КАК РАЗ разновсяческие "рукопожатные" и прочие "светлоликие", окончательно проявившие себя с началом СВО, причём в очень НЕПРИГЛЯДНОМ свете! В итоге "разборок" правоохранительные органы у нас были фактически парализованы, националисты со своих митингов ментов прогоняли, заявляя, что у них есть свои "отряды шариатской безопасности", по Казани ОТКРЫТО разъезжали автоколонны с чёрными исламскими знамёнами, православные храмы поджигались, и пр. . А Майдан на Украине грянул - здешних русофобов как "ВЫКЛЮЧИЛИ"!!! Скорее всего - русофобские иностранные спонсоры с российских сепаратистских сил на Украину перекинулись.