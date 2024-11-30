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Медвежий угол

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Татарстан не поддержал запрет на школу без знания русского языка

Татарстан не поддержал запрет на школу без знания русского языка

Решение Госсовета республики Татарстан не вводить запрет на обучение детей мигрантов, которые не знают русского языка, противоречит общефедеральной линии и позиции президента России Владимира Путина.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Полный пиз@ец... Руководство татарское опять решило о себе, любимом, напомнить. Значит, будут что то у Москвы для себя выторговывать...
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1 час.
Алексей Горшков
Что-то очень непохоже на нынешнюю политику руководства Татарстана! По-моему проверить надо! Факт,что в Казани мигрантский беспредел не так ощущается по-моему объясняется тем, что русофобией здесь уже как-то &quot;переболели&quot;, и тем, что мигранты население преимущественно мусульманских республик &quot;своими&quot; считают - поэтому не так борзеют, а то почитаешь интернет - в чисто русских регионах - вообще беспредел! Я сам - русский казанец, с рождения здесь живу - знаю ситуацию &quot;изнутри&quot;! По-моему, последний удар по сепаратизму у нас нанёс, как ни странно ...украинский Майдан! Татары - люди неглупые, увидели, что происходит, когда нацики - даже свои - к власти прорываются, и перестали собственных поддерживать. Даже шутливый лозунг появился - кажется: &quot;Мы, татары, вместе с русскими - а с ними бог&quot;! ХОТЯ ТАКОЕ БЫЛО... Про перестроечные маразмы, приведшие к тому, что вслед за СССР чуть Россия не развалилась даже и упоминать не буду - СЛИШКОМ УЖ ВСЁ ОЧЕВИДНО !!! Расскажу о более позднем, КРАЙНЕ НЕПРИЯТНОМ, моменте. Помню шумиху в СМИ после истории в отделе полиции &quot;Дальний&quot;, чистки правоохранительных органов (не только полиции), и т.д., и т.п....Несколько смутило меня время скандала - В АККУРАТ перед Всемирной Универсиадой 2013 года, проходившей ИМЕННО в г. Казани! Надо сказать, что большинство участников этого скандала я лично знал - начинал работать ИМЕННО в Приволжском РОВД, куда входил и &quot;Дальний&quot; - менты и менты, ничего особо упыриного я в них не замечал. Более того - до выхода на пенсию я работал в Управлении собственной безопасности МВД Республики Татарстан (кто не знает, УСБ - такая ментовская структура, занимающаяся &quot;косяками&quot; сотрудников, в частности - их профилактикой), и ИМЕННО ОМ &quot;Дальний&quot; проверял - в частности рабочие кабинеты и камеры. В общем - ничего необычного! Обратил я внимание, что самыми яростными &quot;обвинителями&quot; ментов в прессе были КАК РАЗ разновсяческие &quot;рукопожатные&quot; и прочие &quot;светлоликие&quot;, окончательно проявившие себя с началом СВО, причём в очень НЕПРИГЛЯДНОМ свете! В итоге &quot;разборок&quot; правоохранительные органы у нас были фактически парализованы, националисты со своих митингов ментов прогоняли, заявляя, что у них есть свои &quot;отряды шариатской безопасности&quot;, по Казани ОТКРЫТО разъезжали автоколонны с чёрными исламскими знамёнами, православные храмы поджигались, и пр. . А Майдан на Украине грянул - здешних русофобов как &quot;ВЫКЛЮЧИЛИ&quot;!!! Скорее всего - русофобские иностранные спонсоры с российских сепаратистских сил на Украину перекинулись.
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30 мин.
Алексей Горшков
То, что оно имеет такую привычку Федеральный Центр периодически &quot;раскулачивать&quot; - это верно! Наверняка воруют - я их за руку не хватал! Но что интересно - видно &quot;берега видят -на республику деньги остаются! Несмотря на свои проСССР-овские убеждения и даже на ностальгию по детству и юности, мне кажется, что сейчас город ОБЪЕКТИВНО УХОЖЕННЕЕ !!! И что я заметил - работая в ментовке постоянно по командировкам катался - у нас и ЗА городом лучше - нет такого контраста, как, скажем, между вылизанным Питером, и убогой Ленинградской областью! Райцентр Алексеевское у нас, пожалуй - и Казани &quot;форы даст&quot;! Так что - если татарстанское руководство и ворует, я, как казанец - &quot;в доле&quot;!
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12 мин.

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