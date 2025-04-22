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Биолог Марьинский: активность иксодовых клещей в Центральной России максимальна

Биолог Марьинский: активность иксодовых клещей в Центральной России максимальна

Активность иксодовых клещей в Центральной России сейчас максимальна. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, передает РИА Новости.

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