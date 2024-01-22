День траура в ДНР: 28 новых жертв неонацистов должны быть отомщены

СП

Сергей Потемкин

А никто в России не знает, что с этим делать. Ну тупо руководство в растерянности. Это как сосед каждый раз встречая меня в подъезде бъет мне по роже, а я ему про красные линии и грожу кулаком, когда он не видит. У нас какие-то стратеги, спецслужбы, генералы мудрые есть ?