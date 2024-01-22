Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Voronin
    ВОПРОС: "Кому нужна эта старая корова без нижнего белья???"Все Лолита - прощ...
  • Сергей Oблезов
    Домохозяйки не возбуждайтесь вы так-это просто фейк!Все Лолита - прощ...
  • саша дмитренко
    правда  только  на  федеральных  каналах!  недовольных  башкиров-на  колыму"Я не русский. Ни...

День траура в ДНР: 28 новых жертв неонацистов должны быть отомщены

День траура в ДНР: 28 новых жертв неонацистов должны быть отомщены

Царьград © TSITSAGI NIKITA NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS Понедельник, 22 января, объявлен в Донецкой Народной Республике Днём траура после варварского обстрела украинских неонацистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СП
Сергей Потемкин
А никто в России не знает, что с этим делать.  Ну тупо руководство в растерянности. Это как сосед каждый раз встречая меня в подъезде бъет мне по роже, а я ему про красные линии и грожу кулаком, когда он не видит. У нас какие-то стратеги, спецслужбы, генералы мудрые есть ?
Ответить
8 час.
лл
лина любимцева
Мои соболезнования.... Сколько вообще погибло людей на Донбассе за последние 10 лет?!!!!... Там уже накопилось  НЕ НА ОДНУ МЕСТЬ!!
Ответить
7 час.
Н
Нина
Странно не отомстить, где братья, ауууу! Все выбирали порошенков и зеленских. Кого жалеть? Своих не жалко?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх