Царьград © TSITSAGI NIKITA NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS Понедельник, 22 января, объявлен в Донецкой Народной Республике Днём траура после варварского обстрела украинских неонацистов.
День траура в ДНР: 28 новых жертв неонацистов должны быть отомщены
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
А никто в России не знает, что с этим делать. Ну тупо руководство в растерянности. Это как сосед каждый раз встречая меня в подъезде бъет мне по роже, а я ему про красные линии и грожу кулаком, когда он не видит. У нас какие-то стратеги, спецслужбы, генералы мудрые есть ?
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8 час.
лл
лина любимцева
Мои соболезнования.... Сколько вообще погибло людей на Донбассе за последние 10 лет?!!!!... Там уже накопилось НЕ НА ОДНУ МЕСТЬ!!
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7 час.
Н
Нина
Странно не отомстить, где братья, ауууу! Все выбирали порошенков и зеленских. Кого жалеть? Своих не жалко?
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3 час.
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