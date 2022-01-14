Царьград

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В Чите водитель Nissan Terrano сбил женщину рядом с детским центром Bravo Kids

В Чите водитель Nissan Terrano сбил женщину рядом с детским центром Bravo Kids

Дорожное происшествие зафиксировано в 8:20 на улице Богомягкова в районе дома №71. Водитель японского внедорожника наехал на женщину, которая в темноте не убедилась в безопасности перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу.

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