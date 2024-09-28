БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Государственном музее Абхазии заявили, что фото "героя" Басаева снимать не станут

В Государственном музее Абхазии заявили, что фото "героя" Басаева снимать не станут

Скандал вокруг портрета террориста Басаева в главном музее Абхазии полыхнул с новой силой. Пришли данные о том, что убирать его фотографию из экспозиции отказываются даже после того, как это вызвало огромный резонанс.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
На хрен абхазофф пусть живут сами или грызуны воспитывают тварей продажных.
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