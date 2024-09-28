В Государственном музее Абхазии заявили, что фото "героя" Басаева снимать не станут

Скандал вокруг портрета террориста Басаева в главном музее Абхазии полыхнул с новой силой. Пришли данные о том, что убирать его фотографию из экспозиции отказываются даже после того, как это вызвало огромный резонанс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии