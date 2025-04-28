В Рязанской области ограничили въезд к лесным озёрам

Недалеко от Сегденского озера перекопали въезд и установили запрещающие знаки.Пользователи социальных сетей обратили внимание на ограничительные знаки, установленные на подъездах к лесным озёрам под Рязанью.
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