О необходимости взорвать замок Максима Галкина (признан Министерством юстиции Российской Федерации иностранным агентом) рассказал житель деревни Грязь Одинцовского городского округа (Московская область) .
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