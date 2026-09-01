Посольство США в Израиле предупредило о риске эскалации конфликта

Посольство США в Израиле впервые за месяц предупредило о возможной эскалации на Ближнем Востоке. Американцам рекомендовано быть бдительными, знать местоположение убежищ и подготовиться к возможным отменам рейсов.
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