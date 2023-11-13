"Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке БПЛА на базу США в Сирии

"Исламское сопротивление Ирака" заявило, что атаковало военную базу США "Грин-Вилладж" в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" нанесли удар по американской оккупационной базе в "Грин-Вилладж" в глубине Сирии с помощью беспилотника", - говорится в заявлении формирований.