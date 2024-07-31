Эксперт рассказал о штрафах при езде на электросамокате

В первую очередь кикшеринговые компании штрафуют за неспешивание на пешеходных переходах при пересечении проезжей части и за поездки вдвоем, рассказал «Известиям» директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти кикшеринга «МТС Юрент» Максим Мухтабаров.