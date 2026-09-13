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«Сумерки» вошли в топ-10 российского проката спустя 18 лет после премьеры

«Сумерки» вошли в топ-10 российского проката спустя 18 лет после премьеры

Фильм «Сумерки», вышедший на экраны в 2008 году, спустя 18 лет вошёл в десятку самых кассовых картин российского проката с начала осени.

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