Макрон выразил упрек в манипуляциях на выборах в Румынии

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал пост, где выразил упрек в манипуляциях на выборах в Румынии после того как основатель мессенджера Telegram Павлел Дуров обвинил французские власти во вмешательстве в избирательный процесс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии