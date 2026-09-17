Кремль ответил на слова Додона о существования группы для свержения Лукашенко

Молдавия создаёт группу против Лукашенко? Песков не в курсе.Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о создании в парламенте Молдавии группы против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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