Кремль ответил на слова Додона о существования группы для свержения Лукашенко

Молдавия создаёт группу против Лукашенко? Песков не в курсе.Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о создании в парламенте Молдавии группы против президента Белоруссии Александра Лукашенко.