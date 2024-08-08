Экс-командир батальона «Восток»: «Зачем вы туда сунулись?»: паники нет, российское общество сплотилось

Ходаковский заявил, что противник допустил значительный промах. С военной точки зрения, выбранное направление выглядит оптимально: постоянные боевые действия укрепляют линию фронта, которую сложно прорвать.
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