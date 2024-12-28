Армия США впервые опробовала в бою свой лучший комплекс ПРО

Американская армия начала боевое применение комплекса ПРО высотного заатмосферного перехвата воздушных целей THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) после десятилетий нахождения его на вооружении, 17 декабря сообщает The War Zone.
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