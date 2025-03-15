Глава Крыма Аксенов заявил, что республике не грозит дефицит воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республике не грозит недостаток воды. Аксенов сообщил, что на данный момент общий объем воды в водохранилищах составляет 156 миллионов кубометров, что, по его утверждению, должно хватить на полгода, даже не принимая во внимание новые пополнения.