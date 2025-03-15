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Глава Крыма Аксенов заявил, что республике не грозит дефицит воды

Глава Крыма Аксенов заявил, что республике не грозит дефицит воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республике не грозит недостаток воды. Аксенов сообщил, что на данный момент общий объем воды в водохранилищах составляет 156 миллионов кубометров, что, по его утверждению, должно хватить на полгода, даже не принимая во внимание новые пополнения.

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