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В Самарской области следователями окончено расследование уголовного в отношении директора общества с ограниченной ответственность

В Самарской области следователями окончено расследование уголовного в отношении директора общества с ограниченной ответственность

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя.

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