Агент Миранчука об аренде в «Торино»: «Аталанта» до последнего не хотела отдавать Алексея. Они все называют его топ-игроком»

Агент Алексея Миранчука высказался о переходе хавбека из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды. «Видимо, Гасперини – тренер старой закалки, который немного эгоист: чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее.
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