Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Агент Миранчука об аренде в «Торино»: «Аталанта» до последнего не хотела отдавать Алексея. Они все называют его топ-игроком»

Агент Алексея Миранчука высказался о переходе хавбека из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды. «Видимо, Гасперини – тренер старой закалки, который немного эгоист: чем больше футболистов в обойме, тем ему комфортнее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх