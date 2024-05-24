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Новости Брянска

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В технопарке ребята из Клинцов смогут бесплатно обучаться робототехнике

В технопарке ребята из Клинцов смогут бесплатно обучаться робототехнике

После открытия в современном технопарке ребята из Клинцов смогут бесплатно обучаться робототехнике, биотехнологиям, инжинирингуВ здании бывшего техникума, которое является объектом культурного наследия, будет размещен Клинцовский детский технопарк «Кванториум», сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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