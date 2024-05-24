В технопарке ребята из Клинцов смогут бесплатно обучаться робототехнике

После открытия в современном технопарке ребята из Клинцов смогут бесплатно обучаться робототехнике, биотехнологиям, инжинирингуВ здании бывшего техникума, которое является объектом культурного наследия, будет размещен Клинцовский детский технопарк «Кванториум», сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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