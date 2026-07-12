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Налоговый вычет для доноров крови предложен в размере 2 тыс. рублей

Налоговый вычет для доноров крови предложен в размере 2 тыс. рублей

Двенадцатого июля в Москве заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков, представляющий фракцию «Справедливая Россия», озвучил инициативу о введении налоговых вычетов для доноров крови.

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