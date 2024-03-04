2 дня назад 82K прочитали Недавно наши недружелюбные соседи хвастались новой шведской боевой машиной CV9040.
Она выдержала Т-90: Что шведы пригнали в "Небратию"
Комментарии
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Сергей Иовенко
"Швеция одна из немногих стран, которая по-прежнему поставляет им их." вот что за безграмотность, почему не написать "это вооружение" или на крайний уж случай "эту технику" И такая хрень разбросана практически по всем текстам от "великих" блогеров.
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6 час.
В
Владимир
Любая хрень уничтожается.... Ломать - не строить... Напалмовые, высокотемпературные заряды на их технику с беспилотников.... И будут гореть....
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25 мин.
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