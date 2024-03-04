Она выдержала Т-90: Что шведы пригнали в "Небратию"

Сергей Иовенко

"Швеция одна из немногих стран, которая по-прежнему поставляет им их." вот что за безграмотность, почему не написать "это вооружение" или на крайний уж случай "эту технику" И такая хрень разбросана практически по всем текстам от "великих" блогеров.