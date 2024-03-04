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Она выдержала Т-90: Что шведы пригнали в "Небратию"

Она выдержала Т-90: Что шведы пригнали в "Небратию"

2 дня назад 82K прочитали Недавно наши недружелюбные соседи хвастались новой шведской боевой машиной CV9040.

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Комментарии
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Сергей Иовенко
&quot;Швеция одна из немногих стран, которая по-прежнему поставляет им их.&quot; вот что за безграмотность, почему не написать &quot;это вооружение&quot; или на крайний уж случай &quot;эту технику&quot; И такая хрень разбросана практически по всем текстам от &quot;великих&quot; блогеров.
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