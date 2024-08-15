SHAMAN выступил на Запорожской АЭС после пожара из-за атаки ВСУ

Руководитель в знак благодарности пригласил артиста принять участие в мероприятиях по случаю 40-летия АЭС Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, посетил Запорожскую АЭС, чтобы вдохновить работников станции, которые недавно пережили пожар, вызванный обстрелами ВСУ.