SHAMAN выступил на Запорожской АЭС после пожара из-за атаки ВСУ

Руководитель в знак благодарности пригласил артиста принять участие в мероприятиях по случаю 40-летия АЭС Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, посетил Запорожскую АЭС, чтобы вдохновить работников станции, которые недавно пережили пожар, вызванный обстрелами ВСУ.
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