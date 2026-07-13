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«Динамо» Минск назначит Брылина тренером, контракт согласован (Артур Хайруллин)

Минское « Динамо » договорилось о контракте с Сергеем Брылиным , 52-летний специалист станет главным тренером минчан.

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