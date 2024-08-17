В США забили тревогу из-за потерь ВСУ в Курской области

ВСУ несут огромные потери в Курской области, пишет военный журнал Military Watch. «Украина направила в наступление свои самые мощные военные подразделения, куда входят дефицитные танки Challenger 2, Т-80 и Leopard», – говорится в публикации.
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