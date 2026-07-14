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Трамп: пакет антироссийских санкций скорее всего будет принят

Трамп: пакет антироссийских санкций скорее всего будет принят

Законопроект новых антироссийских санкций, составленный группой американских сенаторов, имеет хороший шанс на то, чтобы быть принятым, заявил президент США Дональд Трамп 14 июля в интервью журналистам в ходе встречи с премьером Ирака Али аль-Заиди.

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