Трамп: пакет антироссийских санкций скорее всего будет принят

Законопроект новых антироссийских санкций, составленный группой американских сенаторов, имеет хороший шанс на то, чтобы быть принятым, заявил президент США Дональд Трамп 14 июля в интервью журналистам в ходе встречи с премьером Ирака Али аль-Заиди.
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