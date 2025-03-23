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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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32 очка и 17 подборов Янниса Адетокумбо позволили «Милуоки» обыграть «Сакраменто»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 32 очка (12 из 20 с игры, 8 из 13 с линии), 17 подборов и 3 передачи при 2 потерях за 35 минут на паркете.

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