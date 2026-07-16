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Студенты проверили строительство всех многоквартирных домов во Владивостоке

Студенты проверили строительство всех многоквартирных домов во Владивостоке

Первый сезон проекта «Студнадзор» завершился во Владивостоке. Студенты-строители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проинспектировали все площадки жилищного строительства в приморской столице.

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