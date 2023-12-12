Ответ на пост «Выбираем и покупаем Ford Explorer V с пробегом»

Стандартные советы для любого автомобиля. Из личного опыта напишу и дополню описанное автором: Раздатка Утечки — меньшее из зол; масло такого качества, что может загустеть еще до того, как вытечет из всех возможных мест.
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