Сразу два российских губернатора объявили об отставке

Главы Ростовской и Тамбовской областей Василий Голубев и Максим Егоров объявили об уходе в отставку. Голубев сообщил, что «принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу», а Егоров объяснил свой уход с поста тем, что руководство страны ставит перед ним «другие задачи на федеральном уровне».