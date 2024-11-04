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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Сразу два российских губернатора объявили об отставке

Главы Ростовской и Тамбовской областей Василий Голубев и Максим Егоров объявили об уходе в отставку. Голубев сообщил, что «принял решение уйти в отставку — в связи с переходом на другую работу», а Егоров объяснил свой уход с поста тем, что руководство страны ставит перед ним «другие задачи на федеральном уровне».

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