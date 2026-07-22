Частные инвесторы чаще стали управлять портфелем без мониторинга рынка

Доля активных частных инвесторов, использующих сложные торговые тактики, продолжает расти: пользователи всё чаще реагируют на макроэкономические новости и стремятся заранее фиксировать цены сделок, не привязываясь к торговым часам биржи, сообщили в ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии