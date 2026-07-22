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Нижегородская правда

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Частные инвесторы чаще стали управлять портфелем без мониторинга рынка

Частные инвесторы чаще стали управлять портфелем без мониторинга рынка

Доля активных частных инвесторов, использующих сложные торговые тактики, продолжает расти: пользователи всё чаще реагируют на макроэкономические новости и стремятся заранее фиксировать цены сделок, не привязываясь к торговым часам биржи, сообщили в ВТБ.

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