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Полезные советы

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Раскрыты простые способы снять зубную боль до визита к стоматологу

Раскрыты простые способы снять зубную боль до визита к стоматологу

Острую зубную боль можно снять дома, но важно помнить, что это временная мера, а не полноценное лечение, заявила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

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