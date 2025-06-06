Раскрыты простые способы снять зубную боль до визита к стоматологу

Острую зубную боль можно снять дома, но важно помнить, что это временная мера, а не полноценное лечение, заявила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.
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