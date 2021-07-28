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Даниил Медведев об опросе ВЦИОМ: «Знаю Марию Ласицкене, она – звезда, желаю ей победы»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал опрос ВЦИОМ, согласно которому 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена, выступающего на Олимпиаде-2020 в Токио.

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