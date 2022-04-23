Тен Хаг хочет видеть Френки де Йонга в «МЮ». «Барса» рассмотрит предложения по всем игрокам (Diario Sport)

«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. По данным Diario Sport, после назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» полузащитник «Барсы» стал основной целью английского клуба.
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