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Козырев назвал ключевой момент, благодаря которому «Северсталь» смогла обыграть СКА

Козырев назвал ключевой момент, благодаря которому «Северсталь» смогла обыграть СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги победного матча КХЛ со СКА (2:0).Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги победного матча КХЛ со СКА (2:0).

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