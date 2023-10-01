Российские бойцы отразили попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой

Попытка контрнаступления ВСУ пресечена под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на кадры поражения первой Славянской бригадой украинских военных, попытавшихся пойти в наступление.
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