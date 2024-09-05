Одна бригада взбунтовалась, другая "умоляет о помощи": "Дилемма Сырского" и крупнейший котёл за всё время СВО

Константин Самарин

Эх, если-бы это всё было правдой, а не радужными мечтами автора, для успокоения россиян. Увы, под Курском идут тяжелейшие бои, и враг и не думает отступать, не смотря на потери. Наоборот, киевский режим уже начал создавать там долговременные оборонительные сооружения, что говорит о том, что об их бегстве речи не идет, а придется выковыривать их от туда ценой потерь. Сказывается недостаток войск и техники, особенно дронов и противо дронового оружия, для борьбы с вражескими, которыми ВСУ насыщены сверх меры. Не стоит выдавать желаемое за действительное, не надо заниматься самоуспокоением. Шапкозакидательство никогда не приносило пользы.