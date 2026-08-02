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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хабиб – про подписание Усмана Нурмагомедова в UFC: «В следующем месяце переговоры. Скоро узнаете, где он продолжит выступать»

Хабиб Нурмагомедов назвал Усмана Нурмагомедова лучшим легковесом мира за пределами UFC после победы над Арчи Колганом нокаутом в первом раунде на турнире PFL.

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